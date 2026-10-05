NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Covenant Transport-Einstiegs gewesen.

Am 05.10.2023 wurde die Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Covenant Transport-Papier investiert hätte, hätte er nun 455,373 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Covenant Transport-Aktien wären am 02.10.2026 15 373,41 USD wert, da der Schlussstand 33,76 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,73 Prozent angezogen.

Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 857,60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at