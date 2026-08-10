Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Lukrative Covenant Transport-Investition?
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Covenant Transport-Anteile an diesem Tag bei 27,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,621 Covenant Transport-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,45 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 07.08.2026 auf 34,65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 125,45 USD, was einer positiven Performance von 25,45 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Covenant Transport bezifferte sich zuletzt auf 871,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Covenant Transport Inc.
Analysen zu Covenant Transport Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Covenant Transport Inc.
|33,48
|-3,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.