NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Covenant Transport-Anteile an diesem Tag bei 27,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,621 Covenant Transport-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,45 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 07.08.2026 auf 34,65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 125,45 USD, was einer positiven Performance von 25,45 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Covenant Transport bezifferte sich zuletzt auf 871,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at