NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Covenant Transport-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Covenant Transport-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Covenant Transport-Papier an diesem Tag bei 11,00 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Covenant Transport-Aktie investierten, hätten nun 90,909 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers auf 37,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 400,91 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 240,09 Prozent angezogen.

Covenant Transport war somit zuletzt am Markt 941,40 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at