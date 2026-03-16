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Covenant Transport Aktie

Covenant Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Lohnendes Covenant Transport-Investment? 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Covenant Transport gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Covenant Transport-Aktie statt. Der Schlusskurs der Covenant Transport-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,93 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Covenant Transport-Aktie investierten, hätten nun 4,361 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 107,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,72 Prozent angezogen.

Alle Covenant Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 622,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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