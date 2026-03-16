Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Lohnendes Covenant Transport-Investment?
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Covenant Transport-Aktie statt. Der Schlusskurs der Covenant Transport-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,93 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Covenant Transport-Aktie investierten, hätten nun 4,361 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 107,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,72 Prozent angezogen.
Alle Covenant Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 622,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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