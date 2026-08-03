Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Covenant Transport-Investment im Blick
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Covenant Transport-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Covenant Transport-Anteile bei 23,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Covenant Transport-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 429,738 Covenant Transport-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 264,29 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 31.07.2026 auf 35,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,64 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 894,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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