Covenant Transport Aktie

Covenant Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Covenant Transport-Investment im Blick 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Covenant Transport-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Covenant Transport-Anteile bei 23,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Covenant Transport-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 429,738 Covenant Transport-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 264,29 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 31.07.2026 auf 35,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,64 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 894,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Covenant Transport Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Covenant Transport Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Covenant Transport Inc. 34,86 -1,86% Covenant Transport Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen