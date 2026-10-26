Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Covenant Transport-Performance im Blick
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr eingefahren
Covenant Transport-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 499,251 Covenant Transport-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 29,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 573,14 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,73 Prozent angezogen.
Covenant Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 739,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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