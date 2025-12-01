Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Covenant Transport Aktie

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

Covenant Transport-Investment im Blick 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Covenant Transport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Covenant Transport-Aktie gebracht.

Am 01.12.2022 wurde die Covenant Transport-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Covenant Transport-Aktie an diesem Tag bei 19,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,110 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 1 039,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,94 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,91 Prozent vermehrt.

Covenant Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 500,56 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

