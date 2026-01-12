NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Covenant Transport-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,369 Covenant Transport-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 25,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 311,81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 211,81 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 630,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at