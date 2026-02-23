Covenant Transport Aktie

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

Covenant Transport-Investment 23.02.2026 16:04:34

NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Covenant Transport-Anteile bei 17,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,682 Covenant Transport-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,67 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 20.02.2026 auf 29,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,67 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich jüngst auf 742,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

