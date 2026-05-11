Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Covenant Transport-Investment im Blick
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Covenant Transport-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Covenant Transport-Papier 20,98 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 476,644 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 848,43 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 08.05.2026 auf 33,25 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 848,43 USD entspricht einer Performance von +58,48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Covenant Transport einen Börsenwert von 835,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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