NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Covenant Transport-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Covenant Transport-Papier 20,98 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 476,644 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 848,43 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 08.05.2026 auf 33,25 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 848,43 USD entspricht einer Performance von +58,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte Covenant Transport einen Börsenwert von 835,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at