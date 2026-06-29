NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Covenant Transport-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Covenant Transport-Papier bei 8,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,236 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 505,73 USD, da sich der Wert einer Covenant Transport-Aktie am 26.06.2026 auf 45,01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 405,73 Prozent vermehrt.

Am Markt war Covenant Transport jüngst 1,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at