NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Covenant Transport-Aktien verdienen können.

Die Covenant Transport-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Covenant Transport-Papier an diesem Tag 9,71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Covenant Transport-Papier investiert hätte, befänden sich nun 103,040 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.02.2026 auf 29,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 033,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 203,35 Prozent erhöht.

Alle Covenant Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 738,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at