NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Covenant Transport-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Covenant Transport-Papier letztlich bei 21,60 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Covenant Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 46,296 Covenant Transport-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 503,24 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 25.09.2026 auf 32,47 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Covenant Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 822,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at