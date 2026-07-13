NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Covenant Transport-Papier bei 22,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 452,284 Covenant Transport-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 854,82 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 10.07.2026 auf 46,11 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,55 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Covenant Transport belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at