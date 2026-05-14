NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Covenant Transport-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Covenant Transport am 13.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,28 USD zu zahlen. Damit wurde die Covenant Transport-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 27,27 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Covenant Transport umfasst 7,16 Mio. USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 5,80 Mio. USD angesetzt wurde.

Covenant Transport-Qualitätsdividendenrendite

Via New York beendete der Covenant Transport-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 31,95 USD. Der Covenant Transport-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,27 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,81 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr ist der Covenant Transport-Kurs via New York 38,61 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 44,12 Prozent besser entwickelt als der Covenant Transport-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Covenant Transport

Fundamentaldaten der Covenant Transport-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Covenant Transport beträgt aktuell 792,494 Mio. USD. Covenant Transport besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 81,93. 2025 setzte Covenant Transport 1,164 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 0,27 USD.

Redaktion finanzen.at