Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Credit Acceptance-Anlage im Blick
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 181,03 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,524 Credit Acceptance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 438,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 420,81 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 420,81 USD, was einer positiven Performance von 142,08 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Credit Acceptance belief sich zuletzt auf 4,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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