Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Credit Acceptance-Anlage im Blick
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Credit Acceptance-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 200,71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,498 Credit Acceptance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 581,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289,60 USD wert. Damit wäre die Investition 189,60 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Credit Acceptance einen Börsenwert von 6,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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