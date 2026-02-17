NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.02.2021 wurden Credit Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Credit Acceptance-Anteile bei 358,51 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 27,893 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (483,98 USD), wäre das Investment nun 13 499,76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,00 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Credit Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 5,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at