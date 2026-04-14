Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Credit Acceptance-Investition
|
14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 14.04.2021 wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 362,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,755 Credit Acceptance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 308,99 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 13.04.2026 auf 475,07 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 30,90 Prozent gleich.
Credit Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!