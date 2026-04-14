NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.04.2021 wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 362,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,755 Credit Acceptance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 308,99 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 13.04.2026 auf 475,07 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 30,90 Prozent gleich.

Credit Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at