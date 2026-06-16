Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Lohnende Credit Acceptance-Anlage?
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.06.2016 wurde die Credit Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 170,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,882 Credit Acceptance-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 369,35 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Anteils am 15.06.2026 auf 572,79 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 236,94 Prozent angezogen.
Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 5,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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