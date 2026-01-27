Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Rentables Credit Acceptance-Investment?
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 179,66 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 55,661 Credit Acceptance-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Credit Acceptance-Aktien wären am 26.01.2026 25 211,51 USD wert, da der Schlussstand 452,95 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +152,12 Prozent.
Credit Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
