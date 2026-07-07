NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Credit Acceptance eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Credit Acceptance-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Credit Acceptance-Aktie bei 437,91 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,284 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 657,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 500,76 USD wert. Damit wäre die Investition 50,08 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich jüngst auf 6,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at