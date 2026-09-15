NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Credit Acceptance-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 502,05 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 19,918 Credit Acceptance-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 12 057,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 605,36 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,58 Prozent.

Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich jüngst auf 6,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at