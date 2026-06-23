NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Credit Acceptance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Credit Acceptance-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 500,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Credit Acceptance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,986 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Credit Acceptance-Aktien wären am 22.06.2026 11 542,52 USD wert, da der Schlussstand 577,53 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,43 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich jüngst auf 6,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at