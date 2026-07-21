NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Credit Acceptance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Credit Acceptance-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Credit Acceptance-Papier bei 504,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,198 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 615,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,95 Prozent gesteigert.

Credit Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at