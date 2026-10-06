NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Credit Acceptance-Aktie statt. Der Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers betrug an diesem Tag 191,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52,252 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (531,35 USD), wäre die Investition nun 27 764,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,64 Prozent angezogen.

Am Markt war Credit Acceptance jüngst 5,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at