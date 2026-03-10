Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Langfristige Anlage
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Credit Acceptance-Papier bei 416,51 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 24,009 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 041,25 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 09.03.2026 auf 501,53 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,41 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich zuletzt auf 5,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
