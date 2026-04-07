NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Credit Acceptance-Anteile bei 427,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,234 Credit Acceptance-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 441,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,16 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Credit Acceptance betrug jüngst 4,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at