Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Credit Acceptance-Investment im Blick
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Credit Acceptance-Anteile an diesem Tag 507,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,197 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.06.2026 gerechnet (638,23 USD), wäre das Investment nun 125,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,65 Prozent.
Insgesamt war Credit Acceptance zuletzt 6,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!