NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Credit Acceptance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 166,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,601 Credit Acceptance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (484,76 USD), wäre das Investment nun 291,25 USD wert. Damit wäre die Investition um 191,25 Prozent gestiegen.

Credit Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at