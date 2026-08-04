Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Lohnende Credit Acceptance-Anlage?
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04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren verdient
Am 04.08.2021 wurde die Credit Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Credit Acceptance-Anteile betrug an diesem Tag 561,57 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 17,807 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 203,00 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Papiers am 03.08.2026 auf 572,97 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 2,03 Prozent.
Credit Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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