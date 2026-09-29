Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Profitable Credit Acceptance-Investition?
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor 5 Jahren bedeutet
Credit Acceptance-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 590,00 USD. Bei einem Credit Acceptance-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,695 Credit Acceptance-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 932,20 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 28.09.2026 auf 550,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,78 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Credit Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 5,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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