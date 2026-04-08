NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die CRESUD-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,94 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 684,855 CRESUD-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 12,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 622,62 USD wert. Mit einer Performance von +106,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at