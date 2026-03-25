CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Rentable CRESUD-Anlage? 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

CRESUD-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CRESUD-Papier 10,17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in CRESUD-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,835 CRESUD-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.03.2026 121,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,33 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 121,27 USD entspricht einer Performance von +21,27 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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