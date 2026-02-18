CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen
Die CRESUD-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das CRESUD-Papier bei 4,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 200,743 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 11,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 296,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,65 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
