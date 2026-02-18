CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

Lukrativer CRESUD-Einstieg? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CRESUD-Aktie gebracht.

Die CRESUD-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das CRESUD-Papier bei 4,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 200,743 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 11,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 296,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,65 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

