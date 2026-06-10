NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden CRESUD-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das CRESUD-Papier an diesem Tag bei 6,81 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das CRESUD-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 468,666 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 11,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 786,85 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 67,87 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at