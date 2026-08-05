CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Langfristige Performance
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das CRESUD-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das CRESUD-Papier investiert hätte, hätte er nun 169,026 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 1 860,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,01 USD belief. Das entspricht einem Plus von 86,10 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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