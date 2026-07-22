NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr eingebracht

Am 22.07.2025 wurde das CRESUD-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die CRESUD-Aktie an diesem Tag 10,62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 941,209 CRESUD-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2026 10 560,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,22 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,60 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at