NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2025 wurde das CRESUD-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 789,684 CRESUD-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 13,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 336,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,37 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at