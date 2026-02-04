CRESUD Aktie

CRESUD

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

CRESUD-Investition 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2025 wurde das CRESUD-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 789,684 CRESUD-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 13,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 336,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,37 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


CRESUD S.A. (spons. ADRs)

CRESUD S.A. (spons. ADRs) 10,60

Börse aktuell

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

