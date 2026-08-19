CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Lohnende CRESUD-Anlage?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätte eine CRESUD-Investition von vor einem Jahr eingefahren
CRESUD-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,45 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,571 CRESUD-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 99,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,37 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 0,75 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|CRESUD S.A. (spons. ADRs)
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