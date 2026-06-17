NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRESUD von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der CRESUD-Aktie statt. Diesen Tag beendete die CRESUD-Aktie bei 11,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CRESUD-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,638 CRESUD-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,26 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 16.06.2026 auf 12,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,26 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at