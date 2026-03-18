NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden CRESUD-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die CRESUD-Anteile bei 4,43 USD. Bei einem CRESUD-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 259,729 CRESUD-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 828,70 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 17.03.2026 auf 11,43 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 158,29 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at