CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Hochrechnung 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in CRESUD eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden CRESUD-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in CRESUD-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,275 CRESUD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (11,34 USD), wäre die Investition nun 93,79 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,21 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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