NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CRESUD-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CRESUD-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,50 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die CRESUD-Aktie investiert hat, hat nun 9,527 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CRESUD-Papiers auf 11,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,03 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,03 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at