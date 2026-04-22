CRESUD Aktie

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WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Frühe Anlage 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem CRESUD-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investierten, hätten nun 105,919 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (11,49 USD), wäre das Investment nun 1 217,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,70 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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