NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in CRESUD gewesen.

Vor 10 Jahren wurden CRESUD-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CRESUD-Papiers betrug an diesem Tag 13,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 716,629 CRESUD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (9,52 USD), wäre das Investment nun 6 822,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,78 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at