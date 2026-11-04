CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Profitabler CRESUD-Einstieg?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden CRESUD-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CRESUD-Papiers betrug an diesem Tag 13,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 716,629 CRESUD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (9,52 USD), wäre das Investment nun 6 822,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,78 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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