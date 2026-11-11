NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRESUD-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in CRESUD gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CRESUD-Papiers betrug an diesem Tag 11,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in CRESUD-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,595 CRESUD-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 9,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,18 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at