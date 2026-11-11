CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|CRESUD-Anlage
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11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRESUD-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CRESUD-Papiers betrug an diesem Tag 11,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in CRESUD-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,595 CRESUD-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 9,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,18 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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