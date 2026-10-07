NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CRESUD-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CRESUD-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CRESUD-Aktie bei 14,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, hätte er nun 66,819 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 810,52 USD wert. Das entspricht einem Minus von 18,95 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at