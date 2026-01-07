NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRESUD von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde das CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CRESUD-Aktie bei 13,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 74,074 CRESUD-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 888,15 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 06.01.2026 auf 11,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,19 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at