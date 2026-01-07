CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRESUD von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren CRESUD-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CRESUD-Aktie bei 13,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 74,074 CRESUD-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 888,15 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 06.01.2026 auf 11,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,19 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten