NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSG Systems International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CSG Systems International eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das CSG Systems International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CSG Systems International-Anteile letztlich bei 34,21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSG Systems International-Aktie investiert, befänden sich nun 2,923 CSG Systems International-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 79,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 232,27 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 132,27 Prozent vermehrt.

Der CSG Systems International-Wert an der Börse wurde auf 2,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at